Keine neue Erkenntnis zur Rahmede-Talbrücke

Die erste Zeugenvernehmung im Untersuchungsausschuss zur Rahmede-Talbrücke hat nicht aufklären können, warum die marode Brücke nicht viel früher erneuert worden ist. Er wisse nicht, warum frühere Planungen für einen Neubau der Rahmede-Talbrücke verschoben worden seien, sagte der Leiter der Außenstelle Hagen der Autobahn GmbH Westfalen, Dirk Stiepert, am Montag im Untersuchungsausschuss des Düsseldorfer Landtags.

Im Nachhinein sei klar, dass die marode Brücke früher hätte geprüft werden müssen. Ihm sei aber auch keine bewusste Entscheidung bekannt, die Rahmede-Talbrücke bei den Inspektionen zurückzustellen.

Die Talbrücke an der bundesweit bedeutsamen Sauerlandlinie A45 war am 2. Dezember 2021 voll gesperrt worden, nachdem eine Laser-Scan-Untersuchung eines externen Vermessungsbüros Beulen-Verformungen aufgezeigt hatten. Eine weitere Belastung der Brücke sei nach Ansicht aller zurate gezogenen Experten nicht zu verantworten gewesen, sagte Stiepert. Zuvor seien solche Beulen an der Brücke nie bekannt gewesen. Weitere Analysen hätten zudem Risse an den Trägern sowie starken Rost zutage gefördert, was die gesamte Stabilität infrage gestellt habe.

Man bekam ein Bauchgefühl. Es grummelte, schilderte der Bau-Ingenieur die Tage vor der Entscheidung. Er habe der Direktorin der Niederlassung Westfalen der Autobahn GmbH, Elfriede Sauerwein-Braksiek, gesagt: Ich glaube, es kommt was Schlimmes auf uns zu.

Der Untersuchungsausschuss soll mögliche Versäumnisse der Landesregierung aufarbeiten - unter anderem die Frage, warum nicht rechtzeitig neu gebaut worden war. Darüber hinaus befasst sich der Ausschuss insgesamt mit der vielfach maroden Brückeninfrastruktur in NRW.

Die SPD-Opposition monierte, sie könne die Zeugen nicht vollumfänglich befragen, weil die Landesregierung dem Ausschuss viele Unterlagen immer noch nicht geliefert habe.