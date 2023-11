Keine Nachwuchssorgen - Mehr Jugendliche in Karnevalvereinen

Karneval in Sachsen-Anhalt scheint nach der Pandemie für die Jugend wieder attraktiv. Gerade auf dem Land bieten die Vereine Angebote zum Mitmachen.

In Sachsen-Anhalt begeistern sich viele Jugendliche für den Karneval. Die meisten Vereine haben nach der Pandemie mehr Zulauf im Jugendbereich als vorher, sagte der Präsident des Karneval Landesverbandes Sachsen-Anhalt, Dirk Vater, der Deutschen Presse-Agentur. Da haben wir zum Glück keinerlei Sorgen. Die Angebote der Vereine sind einfach interessant. Und wenn wieder aufgeführt werden kann, ist das Interesse natürlich auch wieder größer.

Im Erwachsenenbereich sei die Situation schon etwas schwieriger. In der Zeit der Pandemie haben viele Ältere ihre Ämter an Jüngere abgegeben, sagte Vater. Die Lage ist aber stabil.

Der Landesverband schaue mit Spannung auf die Entwicklung hinsichtlich der Preiserhöhungen durch die Verwertungsgesellschaft Gema auf den Weihnachtsmärkten. Zusammen mit dem Bund Deutscher Karneval sind wir im Gespräch mit der Gema, um zu schauen, dass uns da nicht irgendetwas ereilt, sagte Vater. Wir haben zum Glück noch mit der Gema einen Rahmenvertrag. Für den 11.11. ist mir von den Vereinen nichts bekannt, dass es mit der Gema Probleme gibt. Die Gema erhebt Lizenzgebühren für Musik bei öffentlichen Veranstaltungen. Mehrere Städte hatten zuletzt deutlich gestiegene Gebühren beklagt.

Die Befürchtungen, dass Vereine wegen der Energiepreisexplosion sowie steigenden Mietkosten aufgeben müssen, haben sich bislang nicht bewahrheitet. Aufgrund der allgemeinen Entwicklung seien Preiserhöhungen bislang moderat ausgefallen und hätten auch nicht dazu geführt, dass die Menschen den Veranstaltungen fern bleiben. Klar, es gibt Kostensteigerungen, aber das hat zumindest nicht dazu geführt, dass Vereine gar nichts mehr machen können. Das haben die Kommunen in Sachsen-Anhalt sehr moderat geregelt, sagte Vater. Bis jetzt fällt kein geplanter Umzug in Sachsen-Anhalt wegen Geldknappheit aus.

Ziel und Zweck des Brauchtums sei schon immer gewesen, dass man den Menschen für ein paar Stunden Ablenkung vom Alltag biete. Mit jüngeren Vorständen kommen neue Ideen und der Karneval kann moderner werden. Der Grundtenor des karnevalistischen Brauchtums bleibt natürlich bestehen. Das wird seit Jahrhunderten angenommen, sagte Vater.

Für die neue Session prognostiziert der Präsident, dass die Spannungsfelder Krieg in der Ukraine und in Nahost als Themen kaum eine Rolle spielen werden. In Sachsen-Anhalt ist die große Politik sowieso nie ein ganz großes Thema im Karneval gewesen. Das muss man bedauerlicherweise sagen. Dafür gibt es ganz wenige Büttenredner. Man muss natürlich auch das Publikum dafür haben, sagte Vater.

Im Rückblick habe der Karneval aus der Pandemie gelernt. Gut war, dass die Vereine schnell auf die Digitalisierung umstellten. Andererseits sei jetzt klar, dass Karneval feiern nicht online funktioniert. Sommerkarneval gab es als Ausnahmesituation. Aber Vereine, die es probiert haben, stellten fest, dass es nicht funktioniert, weil es doch sehr merkwürdig ist, im Sommer mit Gardekostüm durch die Gegend zu laufen, sagte Vater.

Auch der tödliche Unfall beim Rosenmontagsumzug in Halle im Februar wurde ausgewertet. In Halle wurden alle Vorschriften eingehalten, aber man kann einfach nicht alle Unwägbarkeiten ausschließen. Ich hoffe, dass ich in meiner langen Karriere so etwas nicht noch mal erleben muss, sagte Vater. Jetzt muss man natürlich schauen, was macht die Stadt Halle mit Auflagen. Ich gehe davon aus, dass der Rosenmontagsumzug in Halle auch wieder stattfindet. Eine 21-Jährige war in diesem Jahr während des Karnevalsumzugs in Halle von einem Laster erfasst und später im Krankenhaus an den Verletzungen gestorben.

Im Landesverband sind derzeit 185 Vereine mit rund 18.000 Mitgliedern organisiert. Vater schätzt, dass landesweit etwa 40 Vereine nicht im Verband sind. Neugründungen habe es in den vergangenen sechs Jahren nicht gegeben.