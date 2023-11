Keine Mehrheit für Anti-Gender-Initiative

Mehr zum Thema

Diebe bestehlen Bankkunden nach Reifenpannen-Trick Die Lübecker Polizei warnt vor einer neuen Masche von Dieben. In zwei Fällen wurden Menschen bestohlen, die gerade größere Mengen Bargeld abgehoben hatten und dann im Auto davonfuhren, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Räuber hatten demnach die Autoreifen der Bankkunden angestochen und sie dann verfolgt, bis sie stehenblieben und das Problem begutachteten.

Lastwagen mit Kran stößt gegen Elbbrücke: Bahnen betroffen Ein Lastwagen mit Kran ist am Donnerstag in Hamburg gegen eine Bahnbrücke über die Elbe gestoßen. Bei dem Unfall sei der 53-jährige Fahrer verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Beifahrerin sei unverletzt geblieben. Der S-Bahn- und auch der Autoverkehr über die benachbarte Freihafenelbbrücke waren kurzzeitig unterbrochen.