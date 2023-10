Keine höheren Steuereinnahmen für Niedersachsen erwartet

Mehr zum Thema

U21-Weltmeister Fischer fällt für Handball-Länderspiele aus U21-Weltmeister Justus Fischer fehlt der deutschen Handball-Nationalmannschaft in den Länderspielen gegen Ägypten am Freitag in Neu-Ulm und Sonntag in München. Der Kreisläufer vom Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf werde zwar Mitte der Woche zur Mannschaft stoßen, wegen einer leichten Verletzung aber nicht trainieren und spielen, teilte Bundestrainer Alfred Gislason am Montag mit.

Polizei fasst Tatverdächtigen nach Tötungsdelikt Nach der Tötung eines 53-Jährigen in Bremen-Gröpelingen hat die Polizei einen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Der 35-Jährige wurde am Sonntagabend gefasst, als er zu Fuß auf der Autobahn 27 auf Höhe der Abfahrt Bremen-Nord unterwegs war, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zeugen hatten den Fußgänger über Notruf gemeldet. Die Kriminalpolizei hatte aufgrund ihrer Ermittlungen bereits nach dem Mann gefahndet.