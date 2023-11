Keine Entwarnung für Projekte nach Treffen bei Habeck

Das Milliardenloch im Bundeshaushalt bedroht auch Projekte in Thüringen. Thüringens Wirtschaftsminister ist nach einem Treffen in Berlin aber zumindest vorsichtig optimistisch.

Zwei Thüringer Projekte für Mikroelektronik stehen auch nach einem Treffen der Wirtschaftsminister der Länder in Berlin auf der Kippe. Ich kann jetzt keine Entwarnung geben für diese beiden Projekte, sagte Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) nach den Beratungen am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Er sei aber vorsichtig optimistisch, dass es gelingen werde. Bisher seien nur die Projekte sicher, die einen Bewilligungsbescheid in der Hand hielten. Bei den anderen - zu denen auch die beiden Thüringer Vorhaben gehören - brauche es in Windeseile Lösungen.

Auch für die Energiepreisbremsen forderte Tiefensee die bislang angedachte Verlängerung bis Ende März - auch das steht derzeit auf dem Prüfstand. Thüringen sei im Geleitzug aller Bundesländer, die diese Maßnahmen brauchen, sagte er mit Blick auf Unterstützungsmaßnahmen für den Mittelstand oder den Wasserstoffausbau.