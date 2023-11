Keine Entwarnung für den Wald in Nordrhein-Westfalen

Mehr zum Thema

18-Jähriger nach Drohvideo in sozialen Medien festgenommen Weil er ein Drohvideo mit einer Waffe in den sozialen Medien verbreitet haben soll, ist ein 18-Jähriger in Troisdorf festgenommen worden. Der junge Mann habe in dem Video einem noch unbekannten Menschen mit der Begehung schwerer Straftaten gedroht, teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Dabei soll er den Angaben zufolge auch eine Schusswaffe in der Hand gehalten haben.