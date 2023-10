Keine Boateng-Rückkehr zum FC Bayern

Mehr zum Thema

Brand in Öl-Raffinerie: Arbeiter schwer verletzt In der Destillieranlage einer Öl-Raffinerie bei Neustadt an der Donau (Landkreis Kelheim) ist es am Freitag zu einem Brand gekommen. Das teilte die Polizei mit. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden. Ein 56 Jahre alter Beschäftigter der Raffinerie habe allerdings schwere Verletzungen erlitten. Er sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden.

Puma-Chef: Wollen dieses Jahr zweistellig in China wachsen Der Sportartikelhersteller Puma will ungeachtet der schwierigen Bedingungen in China kräftig zulegen. In China sehen wir eine graduelle Verbesserung des Marktumfelds und gehen davon aus, dass wir bereits dieses Jahr wieder zweistellig wachsen können, sagte Konzernchef Arne Freundt dem Wirtschaftsmagazin Euro am Sonntag laut einer am Freitag veröffentlichten Vorabmeldung. Für die USA zeigte sich der Manager zuversichtlich, im kommenden Jahr wieder wachsen zu können. Marktanteilssteigerungen in den beiden Ländern hätten weiter die wichtigsten strategischen Prioritäten.