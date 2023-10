Keine Ausschreitungen nach Demonstrationszug nach Neukölln

Bei einem Demonstrationszug zieht die Polizei einen Lautsprecherwagen aus dem Verkehr. Grund sind Rufe mit gewaltverherrlichendem Inhalt. In der Nacht danach ist es in Neukölln aber ruhig.

Nach einem Demonstrationszug von der Oranienstraße in Berlin-Kreuzberg zum Hermannplatz in Neukölln hat es in dem Bezirk in der Nacht zum Sonntag keine Auseinandersetzungen mit der Polizei gegeben. Es war insgesamt ruhig, wir hatten keine größeren Einsätze, sagte eine Sprecherin der Berliner Polizei am Sonntagvormittag. Die Polizei war allerdings mit einem Großaufgebot in Neukölln. Es waren auch Wasserwerfer vor Ort, aber nicht im Einsatz.

Der Demonstrationszug, bei dem auch zahlreiche Palästinenser-Fahnen zu sehen waren, war am späten Nachmittag gestartet. Angemeldet war die Demonstration als Protest gegen globale Unterdrückung mit 500 Teilnehmern. In der Spitze seien es 3500 gewesen, sagte die Polizeisprecherin.