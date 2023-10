Keine Angst vorm Jugendwahlrecht! Was dafür spricht, mit 16 schon wählen zu gehen

Natürlich gibt es in allen Altersklassen Menschen, die kein Interesse an Politik zeigen. Bewegungen wie „Fridays for Future“ zeigen aber, dass Menschen unter 18 durchaus starkes politisches Interesse an den Tag legen können. Ihnen sind andere Dinge wichtig sind als den meisten Senioren oder Hochbetagten. Kids und Teens haben vielleicht kein Problem mit einem Tempolimit, das uns Klimaziele erreichen lässt. Sie können in einer autofreien Stadt sicherer zur Schule oder Kita kommen, in der gern mehr gut ausgebildetes Personal kleine Gruppen betreut. Und genauso wie ihre Eltern freuen sie sich über eine familienfreundliche Arbeitswelt.