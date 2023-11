Kein Verkehrschaos trotz Warnstreik der Straßenmeistereien

Wegen eines Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi im Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr ist es in Schleswig-Holstein am Donnerstagmorgen zu Einschränkungen im Winterdienst gekommen. Der Warnstreik der 22 Straßenmeistereien habe wie geplant um Mitternacht begonnen, teilte ein Verdi-Sprecher am Morgen mit. Ein Verkehrschaos sei jedoch ausgeblieben, hieß es vonseiten der Polizei. Die Autofahrer hätten sich mittlerweile an die Witterungsverhältnisse angepasst.

Auch in Hamburg sei die Verkehrslage verhältnismäßig ruhig geblieben. Aus Mecklenburg-Vorpommern hieß es, es habe über Nacht und am frühen Morgen einige kleinere witterungsbedingte Verkehrsunfälle gegeben, aber deutlich weniger als am Vortag. Laut dem Deutschen Wetterdienst soll es weiter bei winterlichem Wetter bleiben. Bis zu fünf Zentimeter Neuschnee sollen am Donnerstag im Norden fallen, Frost und Glätte sollen über das Wochenende zu erwarten sein.