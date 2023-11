Kein Schadenersatz für Wanderer wegen umgestürzten Baumes

Mehr zum Thema

Getränkehersteller ruft Iso-Getränk zurück Der Getränkehersteller Wittenseer Quelle Mineralbrunnen hat eine Charge seiner Getränkesorte Wittenseer IsoSport Vital Zitrone-Kirsche zurückgerufen. Von dem Verzehr werde dringend abgeraten, warnte das Unternehmen laut einer am Montag über das Portal lebensmittelwarnung.de verbreiteten Mitteilung. Bei 0,7-Liter-Mehrweg-Flaschen wurde demnach eine mikrobiologische Abweichung festgestellt, die sich möglicherweise durch eine Schimmelpilzbildung an der Getränkeoberfläche oder auffällig abweichenden Geruch zeigt.

Rund 450 Aussteller bei Freizeitmesse Touristik & Caravaning Die Freizeitmesse Touristik & Caravaning (TC) Leipzig wächst weiter rasant. Rund 450 Aussteller aus dem Camping- und Tourismusbereich bedeuteten ein deutliches Plus im Vergleich zum Vorjahr (360), sagte Alexander Ege, Direktor Messen und Events bei der Messe Stuttgart, am Montag. Die Schwaben veranstalten seit 2018 die Leipziger TC. Die Touristik & Caravaning öffnet von Mittwoch bis Sonntag ihre Tore.

