Kein Raúl: Union Berlin holt Nenad Bjelica als neuen Trainer

Gedenken an gestorbene Feuerwehrleute mit Kranzniederlegung Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr haben am Totensonntag im oder nach ihrem Dienst gestorbenen Berliner Feuerwehrleuten gedacht. Die traditionelle Kranzniederlegung am Feuerwehr-Ehrenmal am Mariannenplatz wurde auch von Staatssekretärin Franziska Becker (SPD) und dem Landesbranddirektor Karsten Homrighausen begleitet. Anschließend wurde ein Gottesdienst in der St.-Thomas-Kirche abgehalten, wie die Feuerwehr am Sonntag bei X, ehemals Twitter, mitteilte.

Junge Rollstuhlfahrerin angefahren und tödlich verletzt Eine junge Rollstuhlfahrerin ist - wenige Tage nachdem sie in Berlin-Marzahn von einer Autofahrerin angefahren wurde - im Krankenhaus gestorben. Die 27-Jährige habe am 20. November bei Grün eine Fußgängerampel überquert und sei dabei von einer Autofahrerin beim Abbiegen angefahren worden, teilte die Polizei mit. Dabei hatte die junge Frau schwere Kopfverletzungen erlitten, am Samstagabend starb sie in einem Krankenhaus. Die 41 Jahre alte Autofahrerin blieb unverletzt.