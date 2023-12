Mehr zum Thema

Bayerns Forstministerin rät von Aufenthalten in Wäldern ab Bayerns Forstministerin Michaela Kaniber (CSU) rät angesichts der starken Schneefälle insbesondere in Südostbayern vom Betreten der Wälder ab. Herabfallende Äste oder umstürzende Bäume seien eine Gefahr. Viele Bäume können im Moment der hohen Last des nassen Schnees in den Kronen nicht mehr standhalten und können ohne Vorwarnung umkippen oder zusammenbrechen, teilte die Ministerin am Samstag mit. Weiter: Wer nicht unbedingt in den Wald muss, sollte in den nächsten Tagen draußen bleiben. Besonders gefährlich sei die Lage in den Alpen, am Alpenrand und in den östlichen Mittelgebirgen.