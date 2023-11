Kein Ende der Waldhof-Krise in Sicht: Aus im Landespokal

Mehr zum Thema

Abgeordnete Warken ist neue CDU-Generalsekretärin Die CDU-Bundestagsabgeordnete Nina Warken aus Tauberbischofsheim ist neue Generalsekretärin der Südwest-CDU. Warken wurde auf dem Landesparteitag in Reutlingen am Samstag mit 91,1 Prozent der Stimmen gewählt. Sie erhielt 255 von 280 gültigen Stimmen. Gegenkandidaten gab es keine. Sechs Delegierte enthielten sich. Die CDU wertet Enthaltungen aber traditionell wie ungültige Stimmen.

Aufbruchsstimmung bei Südwest-CDU: Hagel neuer Landeschef Nach zwölf Jahren hat die Südwest-CDU eine neue Spitze. Manuel Hagel gilt als neuer Hoffnungsträger der Konservativen. Bei seiner Bewerbungsrede kündigt er eine „Agenda der Zuversicht“ an - und macht klar, dass er die Villa Reitzenstein im Blick hat.