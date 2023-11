Kein Bürgergeld mehr für neu ankommende Ukraine-Flüchtlinge

Mehr zum Thema

Zugverkehr am Erfurter Bahnhof läuft nach Brand jetzt normal Nach einem Brand in der Nähe des Erfurter Hauptbahnhofs läuft der Zugverkehr wieder nahezu reibungslos. Der Regionalverkehr habe sich schon Mittwochabend wieder normalisiert, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Im Fernverkehr sei es bis in die Nacht hinein noch vereinzelt zu Verzögerungen gekommen. Den Angaben zufolge fahren die Züge am Donnerstagmorgen wieder nach Plan.

RTL