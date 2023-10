Kehrmaschine fährt gegen Brücke: Hoher Sachschaden

Mehr zum Thema

Vollsperrung auf A4 bei Bautzen: Autofahrer eingeklemmt Ein schwerer Unfall auf der A4 im Landkreis Bautzen hat am Mittwochabend für eine Vollsperrung gesorgt, die auch am Donnerstag andauerte. Bei dem Unfall wurde ein Autofahrer durch einen Lkw eingeklemmt und schwer verletzt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ersten Erkenntnissen zufolge überholte der 53-Jährige zuvor mit seinem Transporter zwischen Weißenberg und Bautzen einen Lastwagen. Dabei sei er ins Schlingern geraten und habe den Lkw touchiert. Laut Polizei kamen beide Autos daraufhin von der Autobahn ab und landeten im Straßengraben.