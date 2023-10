Kehlmann: Rushdie wichtigster Verteidiger der Freiheit

Mehr zum Thema

Einbrecher schläft in Gaststätte ein Ein 29 Jahre alter Mann ist der Polizei zufolge nach einem Einbruch in eine Gaststätte eingeschlafen und schließlich festgenommen worden. Ein Zeuge habe den Einbruch gemeldet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die eintreffenden Beamten hätten dann am frühen Samstagmorgen den tief schlafenden Mann im Innenraum entdeckt und festgenommen. Der 29-Jährige konnte nach einer Vernehmung auf einer Wache das Polizeirevier wieder verlassen.