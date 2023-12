Kehl zu BVB-Transfers: „Fokus liegt auf dem Sommer“

Mehr zum Thema

Vollsperrung der A1 bei Wuppertal aufgehoben Nachdem die A1 bei Wuppertal wegen von einer Brücke herabfallenden Eisplatten gesperrt werden musste, ist die Strecke wieder freigegeben. Die Vollsperrung zwischen dem Kreuz Wuppertal-Nord und Wuppertal-Ronsdorf in Fahrtrichtung Köln sei am Sonntagnachmittag aufgehoben worden, teilte die Autobahn GmbH mit.