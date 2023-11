Kebekus wütend über Schönheitsindustrie

Carolin Kebekus hat Anbieter von Schönheitsprodukten kritisiert, unrealistische Körperideale zu schaffen und damit Frauen unter Druck zu setzen. Die Schönheitsindustrie suggeriere, dass wir nicht schön und damit nicht wertvoll genug sind, und dann ballert sie uns mit Werbung für Kosmetik, Spritzen und Schönheitsoperationen zu, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Immer mehr junge Frauen unterzögen sich chirurgischen Eingriffen, die schwerwiegende gesundheitliche Probleme nach sich ziehen könnten.

Sie ärgere, wie viel Zeit in ihrem Leben sie damit verbracht habe, darüber nachzudenken, was an ihrem Körper alles nicht in Ordnung sei, sagte sie. Wie viel Zeit ich damit verschwendet habe, meinen eigenen Körper zu hassen! Das alles nur, weil eine riesige Industrie meine Selbstzweifel braucht, um richtig Asche zu machen.

Das Thema will sich die Moderatorin demnach auch in der nächsten Ausgabe ihrer Carolin Kebekus Show vornehmen, die am Donnerstag um 22.50 Uhr in der ARD laufen soll.