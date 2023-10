Kay Metzger kündigt Ende seiner Amtszeit an

Mehr zum Thema

Heimstarke Heidenheimer erwarten kriselnde Augsburger Zum zweiten Mal nacheinander beschließt Aufsteiger 1. FC Heidenheim einen Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Gegen den auswärts noch sieglosen und insgesamt kriselnden FC Augsburg könnte die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) einen weiteren Schritt zum angestrebten Klassenerhalt machen. Beim FCA gibt Jess Thorup sein Debüt als Nachfolger von Ex-Coach Enrico Maaßen.

Urteil gegen Pflegerin: Senior um 380.000 Euro gebracht Weil sie einen Senior um einen Lottogewinn in Höhe von 380.000 Euro gebracht hat, muss eine Pflegerin in Haft und die Summe zurückzahlen. Das Oberlandesgericht Stuttgart bestätigt damit eine Entscheidung des Landgerichts Hechingen und lehnte eine Revision ab. Dies teilte das Landgericht Hechingen am Montag mit.