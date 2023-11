Kaum Aussichten auf Schmerzensgeld wegen Corona-Infektion

Mehr zum Thema

Gondel und Geisterbahn: Altstadtkirmes in Soest gestartet Mit Gondel und Geisterbahn, Karussell und Kettenflieger hat am Mittwoch die traditionelle Allerheiligenkirmes in Soest begonnen. Laut Veranstalter handelt es sich um die größte Altstadtkirmes Europas, die zum 685. Mal stattfindet. Für die Besucherinnen und Besucher werde es wieder einige Neuheiten geben, kündigte die Stadt an. Rund 360 Anbieter seien diesmal dabei.