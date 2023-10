Was steckt hinter den Filialschließungen? Auf Anfrage von RTL gibt eine Kaufland-Sprecher Entwarnung: „Grundsätzlich sind wir immer an attraktiven Standorten interessiert und bestrebt, unser Filialnetz weiter auszubauen.“ Es bestehe kein Zusammenhang zwischen den Filialschließungen.

In den vergangenen Monaten habe Kaufland unter anderem in Villingen-Schwenningen und München neue Filialen eröffnet. Und noch in diesem Jahr werden Neueröffnungen in Frankfurt und Waiblingen folgen. Für das kommende Jahr sei unter anderem bereits die Eröffnung einer neuen Filiale in Tuttlingen geplant.

Lese-Tipp: So können Sie jetzt mit der Kaufland-App bezahlen

„Wir bewerten jeden Standort individuell im Hinblick auf seine langfristigen Entwicklungspotentiale sowie unter Beachtung mietvertraglicher Rahmenbedingungen“, so der Kaufland-Sprecher.

In Nordrhein-Westfalen betreibt Kaufland über 140 Filialen und verfügt in der Region über ein dichtes Filialnetz. „Kaufland hat damit die Möglichkeit, mit den Mitarbeitern über verschiedenste, individuell passende Lösungen für eine Weiterbeschäftigung zu sprechen“, erkärt Kaufland auf RTL-Nachfrage.

Das wird nicht nur die die Kundinnen und Kunden freuen, sondern auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die von den Filialschließungen betroffen sind.