Kaufkraft im Saarland im Saarpfalz-Kreis am höchsten

Kaufkraft im Rhein-Pfalz-Kreis landesweit am höchsten In den rheinland-pfälzischen Landkreisen und kreisfreien Städten ist die Kaufkraft im Rhein-Pfalz-Kreis am höchsten. Bereinigt man das Pro-Kopf-Jahreseinkommen um die regionalen Lebenshaltungskosten, liegt es dort bei 28.773 Euro, wie aus Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervorgeht. Der Rhein-Pfalz-Kreis belegt damit bundesweit den sechsten Platz unter den 400 Landkreisen, Kreisen und Städten.