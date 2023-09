Katze steckt mit Kopf im Glas fest: Polizei befreit sie

Eine mit dem Köpfchen in einem Einmachglas feststeckende kleine Katze ist von beherzten Polizisten in Kreuztal bei Siegen befreit worden. Weil das Jungtier sichtlich geschwächt war, hätten die Polizisten nicht auf die Feuerwehr gewartet, sondern das Glas selbst behutsam entzweigeschlagen. Wie die Polizei in Siegen am Dienstag mitteilte, hatte ein Passant das Tier in der Notlage entdeckt. Von der Feuerwehr hatte die Polizei den Einsatz Katze im Glas bekommen.

Wie die Polizei berichtete, hatte das Tier wohl beim Streunen wortwörtlich zu tief ins Glas geschaut. Es steckte fest und ließ sich nicht herausziehen. Die Befreiungsaktion erinnerte die Polizei an den Kinderbuch-Klassiker von Astrid Lindgren Michel, der mit dem Kopf in einer Suppenschüssel feststeckte. Das Kätzchen erholte sich zunächst auf der Wache und kam dann in ein Tierheim. Der Einsatz ereignete sich am Freitagabend.