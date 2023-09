Katze in Sprendlingen-Gensingen angeschossen

Mehr zum Thema

Saarbrücken wahrt mit 6:2 Anschluss an Aufstiegsränge Der 1. FC Saarbrücken hat den Kontakt zu den Aufstiegsrängen in der 3. Fußball-Liga gewahrt. Am Freitagabend setzten sich die Saarländer zum Auftakt des 8. Spieltags mit einem spektakulären 6:2 (1:1) bei Arminia Bielefeld durch und trotzten dabei auch einem Rückstand. Richard Neudecker (42. Minute), Luca Kerber (51.), Kai Brünker (68.), Marcel Gaus (80.), Simon Stehle (89.) und Lukas Böder (90.+3) erzielten die Tore, nachdem das Team von Rüdiger Ziehl durch ein Tor von Fabian Klos (41.) in Rückstand geraten war. Bielefelds zweiten Treffer erzielte Aygün Yildirim (81.).

Patentstreit: Gericht will Amts-Entscheidungen abwarten Im Streit um Corona-Impfstoff-Patente zwischen dem Impfstoffentwickler Curevac und dem Wettbewerber Biontech hat das Landgericht Düsseldorf vier Verfahren ausgesetzt. Vor einer eigenen Entscheidung will das Gericht zunächst Entscheidungen des Deutschen Patent- und Markenamtes sowie des Europäischen Patentamtes abwarten. Damit solle geklärt werden, ob die drei Gebrauchsmuster und das Patent zu Recht eingetragen wurden und weiterhin Bestand haben, sagte eine Gerichtssprecherin am Donnerstag.