Katze angeschossen: Polizei ermittelt wegen Tierquälerei

Mehr zum Thema

Von Kuh eingequetscht: 67 Jahre alter Tierarzt ist tot Ein 67 Jahre alter Tierarzt ist nach einem Arbeitsunfall mit einer Kuh gestorben. Der Mann sei am Samstagnachmittag in einem Stall in Raisting (Landkreis Weilheim-Schongau) kurzzeitig von dem Tier eingequetscht worden, teilte die Polizei am Abend mit. Reanimationsmaßnahmen blieben demnach erfolglos, der Mann starb noch um Unfallort. Die Kriminalpolizei sollte die genauen Todesumstände untersuchen, Hinweise für ein Fremdverschulden lagen den Angaben zufolge nicht vor.

Tuchel nimmt schwache erste Bayern-Hälfte auf seine Kappe Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel hat für die schwache erste Halbzeit im Topspiel bei RB Leipzig die Verantwortung übernommen. Die Münchner waren in den ersten 45 Minuten am Samstagabend mit 0:2 in Rückstand geraten. Vielleicht lag es am Plan, nehme ich auf meine Schultern, sagte Tuchel beim Sender Sky nach dem 2:2. Wir haben kein Leben reingekriegt in den Plan. Wir waren in der ersten Halbzeit gar nicht da.