Katja Lucker wechselt vom Musicboard zur Initiative Musik

Mehr zum Thema

Wegner plant Regierungserklärung zu Antisemitismus Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) plant vor dem Hintergrund des Kriegs zwischen Israel und der islamistischen Hamas nach dpa-Informationen am Donnerstag eine Regierungserklärung im Abgeordnetenhaus. Wegner will zu Beginn der Plenarsitzung in der Aktuellen Stunde sprechen. Die Grünen im Abgeordnetenhaus verzichteten daher darauf, einen eigenen Vorschlag für die Aktuelle Stunde einzureichen, sagte ein Fraktionssprecher am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Genauso handhabe es die Linke-Fraktion, sagte deren Sprecher. Die Senatskanzlei bestätigte entsprechende Pläne Wegners offiziell nicht.

RTL

Pflanzen und Tiere mit Drohnen und Satelliten dokumentiert Die Entwicklung der Pflanzen- und Tierarten in der Kyritz-Ruppiner Heide ist in den vergangenen sieben Jahren auch mit Hilfe von Drohnen und Satellitenbildern dokumentiert worden. Im Rahmen des Projekts seien seit 2017 regelmäßig Flächen auf dem stillgelegten Truppenübungsplatz aus der Luft oder gar aus dem All fotografiert worden, teilte die Heinz Sielmann Stiftung am Montag anlässlich einer Fachtagung in Berlin mit. Gleichzeitig wurden die Pflanzen und Tierarten am Boden erfasst. Im Laufe der Jahre lernte das System, welche Luftbilder auf welche Lebensräume am Boden hinweisen, sagte Stiftungssprecherin Elisabeth Fleisch.