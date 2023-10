Katholische Uni will 2025 weitgehend klimaneutral sein

Mehr zum Thema

Mann randaliert in Zug und pinkelt in Flasche Ein 26-Jähriger hat in einem Zug im Landkreis Regensburg in eine Flasche uriniert, den Zugführer verletzt und Mitreisende mit Urin bespritzt. Der Mann sei festgenommen worden, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit. Eine Bordtoilette sei verschlossen gewesen. Der Mann pinkelte am Montagabend kurzerhand in eine Flasche und stellte sie vor der Kabinentüre des Zugführers ab.