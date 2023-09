Kater im Motorraum: Werkstatt muss helfen

Ein Kater hat sich in Gardelegen (Altmarkkreis Salzwedel) im Motorraum eines Autos verkrochen und ist erst in einer Autowerkstatt wieder aus seinem Versteck befreit worden. Wie die Polizei in Salzwedel am Freitag mitteilte, hatte schon am vergangenen Sonntag ein Mann darüber informiert, dass sich das Tier in seinem Auto so verklemmt habe, dass es auch bei geöffneter Motorhaube nicht mehr freikomme. Die Polizei geht davon aus, dass sich der Kater schon mehrere Tage in dieser Lage befunden hat. Das Auto wurde abgeschleppt und in der Werkstatt wurde die Unterverkleidung abgebaut, um ihn zu befreien. Das Tier wurde in ein Tierheim gebracht. Die Polizei suchte den Tierhalter.