Katarina Barley ist „Königin der Aale“

Explosionsgefahr in Frechen: Polizei sperrt Straßenzüge ab Die Polizei hat am Freitagabend in Frechen mehrere Straßenzüge abgesperrt, weil eine Explosionsgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte. Hinweisen zufolge könnte ein Bewohner in seinem Haus ein zündfähiges Gasgemisch hergestellt haben, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei schloss eine Eigengefährdung des Bewohners nicht aus.

Mädchen greifen Schülerinnen im Bus an Zwei zwölfjährige Schülerinnen sind in einem Schulbus in Bad Oeynhausen von einer Gruppe gleichaltriger Mädchen angegriffen worden. Die Gruppe habe Geld gefordert und eines der Mädchen körperlich attackiert, nachdem es der Aufforderung nicht nachgekommen war, berichtete die Polizei am Freitag in Minden. Wenig später sei einem der Opfer ein Geldschein geraubt worden.

