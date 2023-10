Katamaran nach Ruderbruch vor Kühlungsborn gekentert

Mehr zum Thema

Großbrand zerstört Halle mit Stroh und Solaranlage Ein Feuer hat in Vorpommern eine große Lagerhalle zerstört, in der Stroh untergestellt war. Dabei wurde auch eine Solaranlage vernichtet. Glück im Unglück hatten die Besitzer dennoch - die Tankstelle blieb verschont.