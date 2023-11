Kastanienbaum mit Säure beschädigt: Polizei sucht Täter

Mehr zum Thema

15 Liter flüssiges Amphetamin bei Lkw-Fahrer gefunden Bei einem 23 Jahre alten Lastwagenfahrer sind bei einer Kontrolle in Oberbayern 15 Liter flüssiges Amphetamin gefunden worden. Gegen den vorläufig festgenommenen Mann erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Haftbefehl wegen Verdachts der Einfuhr einer nicht geringen Menge von Betäubungsmitteln, wie das Zollfahndungsamt München am Dienstag mitteilte.

Studie: In Bayern fehlen mehr als 70.000 Kita-Plätze Bayerns Kitas müssten 70.000 Kinder mehr aufnehmen, erst dann würde der Freistaat laut Bertelsmann Stiftung den Rechtsanspruch der Eltern erfüllen können. Eine Lösung ist zwar in Sicht, aber noch in weiter Ferne.