Kassenzahnärzte kritisieren strenge Budgetierung

Mehr zum Thema

RTL

Saison für Bogenaufzug am Neuen Rathaus in Hannover beendet Für den Bogenaufzug in die Kuppel des Neuen Rathauses Hannover ist die Saison beendet - aus Sicherheitsgründen. Das sei wegen eines Risses in der Turmspitze oberhalb der Besucherterrasse zur Kuppelauffahrt notwendig, teilte die Hannover Marketing & Tourismus GmbH am Donnerstag mit. Eigentlich sollte die Saison bis zum 31. Oktober dauern, die Sicherheit unserer Gäste und Mitarbeitenden geht aber selbstverständlich vor, sagte Geschäftsführer Hans Nolte. Die neue Saison des Schrägaufzugs, der seine Fahrgäste in einem Winkel von 17 Grad auf die 97,73 Meter hohe Kuppel des Rathauses bringt, startet im Frühjahr 2024.

Abmontierte Tragflächen werden in Serengeti-Park gebracht Der Serengeti-Park in der Heide will ein ausrangiertes Flugzeug der Bundeswehr als Restaurant nutzen. Eigentlich sollte der Transport längst bewältigt sein, aber es gibt Sorgen wegen der Folgen für die Natur. Jetzt wird es ernst - aber nicht für den ganzen Flieger.

RTL