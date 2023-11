Kassenärzte für Rückkehr zur Krankschreibung per Telefon

Mehr zum Thema

Brandmeldeanlage ausgelöst: BER-Eingangshalle geräumt Wegen eines Feueralarms ist am Montagvormittag der Abflugbereich in der Eingangshalle des Hauptstadtflughafens BER kurzzeitig geräumt worden - gebrannt hat es nicht. Ausgelöst worden war der Brandmelder ersten Erkenntnissen zufolge durch Bauarbeiten, wie eine Sprecherin sagte. Der Einsatz war nach rund 30 Minuten beendet, die Passagiere konnten daraufhin wieder das Terminal betreten. Der Sicherheitsbereich und andere Teile des Flughafens waren von der Räumung nicht betroffen. Der Flugverkehr sei nicht beeinträchtigt gewesen, hieß es.

Auf Kiel folgt Bukarest: Füchse haken erste Ligapleite ab Die Füchse Berlin wollten ihre erste Saisonniederlage in der Handball-Bundesliga schnell abhaken. Wir müssen diese Niederlage akzeptieren. Kiel war der verdiente Sieger, sagte Trainer Jaron Siewert nach der 26:30-Pleite am Sonntag beim THW Kiel. Auch Superstar Mathias Gidsel gab sich gelassen. Für uns bedeutet das nicht so viel. Ich bin sicher, wir sind noch nicht fertig, sagte der Däne.