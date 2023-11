Kassen müssen immer mehr Geld für Arzneimittel aufbringen

Mehr zum Thema

Auto bei Glätte von der Straße abgekommen Bei Straßenglätte ist im Landkreis Schwandorf ein Auto von der Straße abgekommen und ein Schaden von rund 11.500 Euro entstanden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 62-jährige Fahrer in der Nacht zum Sonntag mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf der Autobahn 93 bei Maxhütte-Haidhof unterwegs, als er ins Schleudern kam und in die Mittelschutzplanke prallte. Der Fahrer blieb unverletzt.