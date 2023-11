Kartoffeln auf der Straße sorgen für lange Sperrung

Mehr zum Thema

Geldautomat in Damme gesprengt Unbekannte Täter haben einen Geldautomaten in Damme im Landkreis Vechta gesprengt. Verletzt wurde niemand, die Höhe der Beute war zunächst unklar, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Anwohner alarmierten in der Nacht zum Freitag die Polizei, sie hörten auch sich entfernende Autogeräusche. Bei der Fahndung war ein Polizeihubschrauber im Einsatz, den Tätern gelang aber dennoch die Flucht. In dem betroffenen Haus sind den Angaben zufolge neben der Bank auch Fremdenzimmer, aber alle waren unbewohnt. Der angerichtete hohe Schaden konnte zunächst nicht genau beziffert werden, das Gebäude wurde abgesperrt.