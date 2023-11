Kartellamt gibt Deal zwischen Porsche und VfB frei

Mehr zum Thema

Feuer in Hochhaus-Mensch aus brennender Wohnung gerettet Bei einem Hochhausbrand in Karlsruhe ist am Freitag ein Mensch aus einer brennenden Wohnung gerettet worden. Die Person wurde an den Rettungsdienst übergeben, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Ob der oder die Gerettete verletzt wurde und ob es weitere Verletzte gibt, war noch nicht bekannt.

Junger Mann mit Gegenstand verletzt: 17-jähriger in U-Haft Ein Jugendlicher soll in Reutlingen einen jungen Mann mit einem scharfkantigen Gegenstand verletzt haben. Der 17-jährige Tatverdächtige wurde am Donnerstag an einer Bushaltestelle in Engstingen (Kreis Reutlingen) festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Man ermittele wegen eines versuchten Tötungsdelikts, teilte die Polizei am Freitag mit.