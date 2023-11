Karlsruher Urteil ist nicht auf Berlin übertragbar

Das Bundesverfassungsgericht hat den zweiten Nachtragshaushalt 2021 im Bund gekippt. Was heißt das für das Sondervermögen Klimaschutz in Berlin? Da gehen die Einschätzungen sehr auseinander.

Die Berliner Senatsverwaltung für Finanzen will das aktuelle Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Bundeshaushalt 2021 eingehend prüfen. Das teilte eine Sprecherin der Finanzverwaltung am Mittwoch auf Anfrage mit. Nach einer ersten Einschätzung aus dem Ressort von Finanzsenator Stefan Evers (CDU) sind die zentralen Argumente der Entscheidung aus Karlsruhe nicht auf das Sondervermögen in Höhe von fünf Milliarden Euro anwendbar, mit dem der schwarz-rote Senat Klimaschutzmaßnahmen finanzieren will. Das sehen allerdings nicht alle so. Selbst die Forderung nach dem sofortigen Stopp der Haushaltsverhandlungen war zu hören.