Karlsruhe äußert sich zu Flüchtlings-Härtefallkommission

Schwesig wirft Bundespolitik Zögern bei Ost-Problemen vor Die Bundespolitik reagiert nach Auffassung von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) oft viel zu zögerlich auf Probleme, die von Ostdeutschen angesprochen werden. Die Erfahrung zeige, dass Politik in Deutschland viele Schwierigkeiten erst aufgreift, wenn sie im Westen ankommen, sagte Schwesig am Mittwoch vor rund 250 Zuschauern auf einem IHK-Empfang in Neubrandenburg. Das habe man bei der Energiepreisbremse gesehen, die im Frühjahr 2022 in MV initiiert wurde, dann aber erst im Herbst 2022 wirklich kam. Manche Probleme kämen im Osten eben eher an, als im Westen. Das gelte auch für die zu hohen Netzentgelte, die seit Monaten kritisiert werden - und übrigens auch beim Thema Wolf.

Plakataktion soll Lehrkräften den Rücken stärken Mit einer Plakatkampagne will die Landesregierung das Ansehen des Lehrerberufs verbessern und Lehrkräften den Rücken im Berufsalltag stärken. Von Donnerstag an sollen Plakate an 400 Standorten in Thüringen für mehr Wertschätzung von Lehrkräften werben und ihnen öffentlich Danke sagen, wie das Bildungsministerium am Mittwoch mitteilte. Die Aktion ist Teil einer Kampagne, mit der das Land mehr Menschen für den Lehrerberuf gewinnen will. An den Schulen in Thüringen sind nach Angaben von Bildungsminister Helmut Holter (Linke) fast 20.000 Lehrkräfte tätig. Anlass für die Plakataktion ist der Weltlehrertag am 5. Oktober.