Karl Lauterbach kündigt Riesen-Neuerung bei Kinderkrankengeld an

„Wir setzen durch, dass Eltern nicht mehr am ersten Tag, an dem das Kind krank ist, zum Arzt laufen müssen, um das Kinderkrankengeld in Anspruch zu nehmen“, sagte der SPD-Politiker der Bild am Sonntag.

Das sei unsinnige Bürokratie. „Wir können den Eltern da vertrauen. Erst ab dem vierten Krankheitstag wird der Arztbesuch notwendig“, kündigt Lauterbach an.

Die Änderung solle „am besten noch in dieser Winter-Erkältungssaison“ gelten.

