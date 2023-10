Kapitän Sander: Vorfreude auf Wiedersehen mit Hansa Rostock

Philipp Sander freut sich auf das Duell mit Fußball-Zweitligist Hansa Rostock. Der Kapitän von Holstein Kiel wurde in der Hansestadt geboren und spielte für den Hansa-Nachwuchs. In Rostock wird es etwas Besonderes sein, mein Team als Erster auf den Platz im Ostseestadion zu führen, sagte Sander dem Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag (Samstag) vor der Partie am Sonntag (13.30 Uhr/Sky). Die regionale Verbindung nach Rostock ist für mich persönlich natürlich vorhanden. Aber letztlich geht es um drei Punkte, die ich mit Kiel mitnehmen will.

Viele Spieler kenne Sander nicht mehr, dafür hat sich bei Hansa in den vergangenen Jahren zu viel verändert. In Rostock erwartet der 25-Jährige ein intensives Nordduell: Da müssen wir sofort in die Zweikämpfe kommen.