Kapitän Duvnjak verlängert Vertrag mit THW Kiel

Person nach Kellerbrand in Barmbek-Nord im Krankenhaus Nach einem Kellerbrand in Hamburg-Barmbek-Nord ist am Freitagabend eine Person wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. Laut Angaben der Feuerwehr von Samstag wurden drei weitere Personen vor Ort medizinisch versorgt. Diese lehnten es jedoch ab, für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus zu fahren.