Was genau in der Nacht von Samstag auf Sonntag oder am frühen Sonntagmorgen an Bord der Aida Perla (Indienststellung 2017, 300 Meter lang, 1.643 Kabinen für Gäste) geschehen ist, bleibt unklar. Die Reederei Aida Cruises in Rostock wollte RTL keine näheren Angaben machen.

Security-Teams an Bord überwachen moderne Kreuzfahrtschiffe mit etlichen Videokameras. Die gibt es auch auf der Aida Perla. Ob sie aufgezeichnet haben, was geschehen ist, beantwortet Aids Cruises nicht.

Das Kreuzfahrtschiff war am späten Freitagabend (20. Oktober) in Hamburg mit Ziel La Romana (Dominikanische Republik) gestartet. Dort soll es am 9. November ankommen.