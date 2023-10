Kanzler und Länderchefs: Streit über Deutschlandticket lösen

Mehr zum Thema

Sicherheitsmaßnahmen an jüdischen Einrichtungen verschärft Wegen aktueller Mobilisierungsaufrufe der Hamas hat Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) die Sicherheitsmaßnahmen vor jüdischen Einrichtungen erneut verschärft. Damit wird unter anderem die Polizeipräsenz vor Synagogen erhöht. Mit den Maßnahmen solle auch das Sicherheitsgefühl in den jüdischen Einrichtungen gestärkt werden, erklärte Reul am Donnerstag in Düsseldorf.