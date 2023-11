Kanzler-Tanne kommt wieder aus Brandenburg

Bald wird es wieder weihnachtlich am Bundeskanzleramt: Die Kanzler-Tanne, die auch in diesem Jahr aus Brandenburg kommt, soll am kommenden Mittwoch (29. November) an Olaf Scholz (SPD) übergeben werden, wie der Verband der Waldeigentümer und die Stadt Eberswalde am Mittwoch ankündigten. Die Fällung ist für diesen Freitag (24. November) im Stadtwald von Eberswalde geplant. Der Baum solle auch als ein Symbol für Gemeinschaft und Tradition dienen.

Die Stadt Eberswalde nordöstlich von Berlin im Brandenburger Landkreis Barnim gilt auch als Waldstadt. Im vergangenen Jahr stand eine etwa 16 Meter hohe Rotfichte vor der Regierungszentrale in Berlin. Sie kam aus dem Stift Neuzelle bei Eisenhüttenstadt. Der Baum aus nachhaltigem Anbau war mit fast 5000 Lichtern geschmückt. Im Jahr zuvor wurde die Kanzler-Tanne aus Thüringen nach Berlin gebracht.