Kansas City Chiefs rollen über schwache Denver Broncos - jetzt fünf Siege in Folge!

Vor den Augen des Pop-Sternchens Taylor Swift fertigten die Chiefs die blassen Broncos ab. Die Broncos sind der Lieblingsgegner der Chiefs, in den letzten 16 Spielen gab’s 16 Siege für das Team aus Kansas. Auch Auswärts gab sich der Champ stark.

Allen voran Tight End Kelce beeindruckte. Beflügelt von Swift auf der Tribüne, stürmte der Brocken in der ersten Hälfte zu mehr Yards, als das gesamte Broncos Team zusammen. Doch es war nicht alles Gold was glänzt: Vor allem in der Red Zone (den letzten Yards vor dem Touchdown) hatten die Chiefs gehörige Schwierigkeiten

