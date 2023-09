Kane in Münster auf der Bank - Bayern-Debüt für Peretz

Mehr zum Thema

Bekiffter 26-Jähriger will bei Polizei Anzeige erstatten Bekifft und mit Drogen ist ein 26-Jähriger zur Polizeiinspektion in Waldsassen (Kreis Tirschenreuth) gekommen. Dort wollte er den Diebstahl seines Geldbeutels anzeigen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Doch die Beamten bemerkten nach eigenen Angaben drogentypische Auffälligkeiten bei dem Mann. Ein anschließender Drogentest verlief positiv.

Bayerns Gnabry fällt wochenlang aus: Unterarm gebrochen Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry wird mehrere Wochen ausfallen. Der 28-Jährige erlitt am Dienstagabend beim 4:0 des FC Bayern in der ersten DFB-Pokalrunde beim Drittligisten Preußen Münster eine Fraktur des linken Unterarms. Das bestätigte Trainer Thomas Tuchel beim Sender Sky. Gnabry fällt damit auch für die USA-Reise der Nationalmannschaft im Oktober mit den ersten Länderspielen des neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann aus.