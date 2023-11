Kampnagel streicht Precht-Lesung

Mehr zum Thema

Bundespolizei übt Umgang mit rivalisierenden Fußball-Fans Die Bundespolizei hat vor der Fußball-Europameisterschaft im kommenden Jahr den Umgang mit rivalisierenden Fan-Gruppen geübt. Wie ein Sprecher der federführenden Bundespolizei Ratzeburg mitteilte, waren 478 Polizisten am Donnerstag an der Übung beteiligt, die auch in die Rolle der Fans geschlüpft waren. Neben der Bundespolizei war auch die Landespolizei aus Mecklenburg-Vorpommern beteiligt. Die Kräfte der Hamburger Landespolizei mussten einsatzbedingt absagen. Hauptziel war eine Trennung der Fan-Lager sowie deren Begleitung zum Volksparkstadion, wo während der EM fünf Spiele stattfinden werden. Dazu ging es vom S-Bahnhof Bergedorf über die Station Stellingen in Richtung der Arena.

