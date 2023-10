Der Ort Naarn (Oberösterreich) ist in Trauer. Nach der grausamen Attacke am Montag (02.10) wurde Hund Elmo eingeschläfert, bestätigt die Polizei. Doch das reicht den Dorfbewohnern nicht. Denn die Hundebesitzerin soll die Kampfhundrasse gezüchtet haben. Insgesamt sollen noch vier weitere Terrier und sieben Welpen in ihrem Haus leben.

„Ist das Leben meiner Frau weniger wert als das eines Hundes? Die Hunde müssen weg, sofort!“, sagt der Witwer zur Kronen Zeitung. Trauer, Wut und Verzweiflung seien ihm dabei ins Gesicht geschrieben.

Lese-Tipp: Kampfhund beißt Zweijährige in Gesicht und Kopf - Polizei ermittelt!