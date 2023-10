Kampf gegen Verbreitung rechtsextremer Musik: Durchsuchungen

Mehr zum Thema

Hüller: Keine festen Regeln bei Entscheidung für eine Rolle Die Schauspielerin Sandra Hüller (Toni Erdmann) hat keine festen Kriterien bei ihrer Rollenauswahl. Bei der Entscheidung für eine Rolle habe ich keinen Katalog, sagte die 45-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Das ist wirklich immer eine Intuitionsentscheidung, ob ich mit jemandem lange etwas zu tun haben will.